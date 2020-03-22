台東縣關山鎮在地學子利用假日清理路邊反射鏡。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

鄉間小路轉彎處沒有紅綠燈，僅能靠路邊的反射鏡判斷對向是否有來車，但是久經風吹日晒，反射鏡效果大打折扣，為了守護民眾行的安全，救國團關山鎮團委會號召在學子，把反射鏡擦得「啵亮」，獲得民眾好評。

假日早上，台東縣關山鎮包括救國團的志工、里長吳慶郎和一群人高中生正忙著清潔社區路旁的反射鏡，目前就讀台東商校二年級的周譽承跟著擔任救國團志工的爸爸周福安一起來，雖然衣服、鞋子都被噴濕，但是能有機會以自己的能力來做「社區服務」，他說這個假日太有意義了。

救國團會長張文綺表示，社區的反射鏡對行駛在郊區或是巷道相當重要。經過風吹日曬和風飛沙的影響，有些反射鏡面效果大打折扣。

吳慶郎則指出，社區許多老人家會以腳踏車或電動車代步，經過轉彎處有時反應較慢會超過車道，反光鏡就適時提供了會車安全最佳的「視野」。

張文綺表示，救國團將每年3月訂定為「青年關懷月」，今年以「創造新樂譜，青年我做主」為主軸規劃包括「青年環保」、「關懷長者及幼童」、「愛心捐血」、「關懷小農」等一系列公益活動，除了號召志工投入公益服務活動外，更希望學子展現熱情和熱誠來服務社區回饋社會。

目前在台東後備指揮部擔任上士的林煜文也趁休假時間一起來參與服務的工作，他說這是「民敬軍、軍愛民」的最佳寫照。

(中時 )