陳淑芬／台中報導

「中部美展」今年收到來自全國各地菁英作品共約780件，徵件數量年年成長，參與年紀從12歲到85歲，老幹新枝相互激盪。中部美術協會理事長廖本生22日表示，展出件數高達350件，老、中、青、新生代齊聚一堂輝映展出，深具藝術薪傳歷史意義。

「台灣中部美術協會」於1854年由知名藝術家前輩林之助、楊啟東、呂佛庭、陳夏雨及顏水龍等人及社會賢達共同於台中發起創立，是中部地區第一個成立的藝術團體，每年舉辦的「中部美展」，帶動中部地區藝文創作能量。今年在大墩文化中心展期自3月21日至4月1日。

廖本生表示，今年展出件數高達350件，作品水準相當齊全，老、中、青、新生代齊聚一堂輝映展出，深具藝術薪傳的歷史意義。他並感謝相關企業、社會人士的支持贊助設立「收藏獎」，獎勵優秀菁英，讓藝術向下扎根。

「中部美展」分會員展及全國公募徵件兩大部分，會員展提供會員們彼此觀摩切磋的平台，共展出176件會員及會友作品；對外全國公募徵件則設置獎項，徵件數量年年成長，建立美術競賽的優質口碑。

(中時 )