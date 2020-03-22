馮偉傑等眾藝人分派2000瓶酒精助抗疫 16:422020/03/22 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人馮偉傑、妞妞、米漿等人日前在台中紫微宮送2000瓶酒精給民眾，為防堵肺炎疫情盡一份心力，雖然因為疫情，讓他們原本接到的廟會、婚宴等活動取消，3人共損失數十萬，但他們共體時艱，希望在北部，號召藝人、再辦送酒精活動。馮偉傑表示，看到大家齊心防疫，很感動，自己做好防疫，保護自己也保護别人。在三立《戲說台灣》客串演出的妞妞，活動現場展露火辣身材，吸引不少目光，粉絲讚她本人比電視上年輕漂亮。 藝人分發抗疫物資。（瘋潮唱酷思玩創意提供） (中時 ) #馮偉傑 #妞妞 #米漿 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #防疫 #酒精 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 娛樂熱門新聞 談及劉真最新病況 吳宗憲語帶玄機 - 娛樂 恭喜劉香慈二胎再為永信添金孫 美女主播妹陪產吸睛 - 娛樂 笑死！蔡宜芳偷情大19歲人夫 「摩鐵達人」揭張益贍錯在這 - 娛樂 羅友志：張上淳兒子跟新北里長差在哪？答案令人心酸 - 娛樂 台灣依然會是淨土！「國師」唐綺陽：三到五月很關鍵、勿當千古罪人 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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