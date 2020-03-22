藝人馮偉傑、妞妞、米漿等人日前在台中紫微宮送2000瓶酒精給民眾，為防堵肺炎疫情盡一份心力，雖然因為疫情，讓他們原本接到的廟會、婚宴等活動取消，3人共損失數十萬，但他們共體時艱，希望在北部，號召藝人、再辦送酒精活動。馮偉傑表示，看到大家齊心防疫，很感動，自己做好防疫，保護自己也保護别人。在三立《戲說台灣》客串演出的妞妞，活動現場展露火辣身材，吸引不少目光，粉絲讚她本人比電視上年輕漂亮。

藝人分發抗疫物資。（瘋潮唱酷思玩創意提供）

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