「社辦」提供資源協力、主題活動、交流課程及幹部訓練等四大面向服務及協助。（青年局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園市政府青年局長期推動學生社團事務，並持續挹注資源，以協助社團申請活動補助、場地媒合等活絡社團活動。（青年局提供／蕭靈璽桃園傳真）

為展現「了解青年、力挺青年」的決心，桃園市政府青年事務局2020年3月成立台第一個「社辦」，為社團提供實體服務據點，並建立聯繫窗口，提供資源協力、主題活動、交流課程及幹部訓練等四大面向服務及協助。

桃園市政府青年事務局於2019年以「聽你的、挺你的」為創意核心，推出跨校際社團交流計畫，並有系統地在校園外結合桃園各地特色，建置青年專屬的舞台，更在2020年持續為桃市青年挹注資源，增設「社辦（校園社團專案辦公室）」，供學生實體服務據點，取得社團相關資訊，促進社團發展。

青年局表示，「社辦」除了提供學生們在社團成果發表會所需的「場地租借、補助申請」外，更同步推出各類交流工作坊及跨校性主題活動。復旦高中漫研社車松翰同學表示，社辦的成立，讓人感受到青年局與學生溝通的誠意與溫暖，強調，即便是畢業之後，還是能夠從社辦感受到歸屬感，像家一樣。

(中時 )