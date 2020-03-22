台南市勞工局修繕志工22日前往善化區幫民眾修屋。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南善化區六分寮的鄭先生獨居在加蓋的小鐵皮屋內，因行動不便生活自理困難，鐵皮屋因年久失修遇雨滲水，生活品質堪憂，台南市勞工局接獲通報後立即前往評估，並啟動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工房屋修繕計畫，21、22日大批志工前往施工，希望給鄭先生一個更舒適的生活環境。

現年69歲鄭先生，持有身心障礙手冊，目前獨自居住在空地加蓋的小鐵皮屋內，因自身肢體行動上較不便，又加上患有小中風使得其生活自理上顯有困難。

鄭先生居住的鐵皮屋因年久失修，鐵皮屋頂上的螺絲老舊遇雨易滲水進屋，只先蓋帆布遮蔽，另屋內搭建簡單採光不佳，鐵皮縫隙易灌風，冬天屋內寒冷，生活品質堪憂。

日前勞工局接獲通報後立即於11日與善化區長方澤心、修繕團隊志工到場會勘，在第一時間場勘評估後，為盡早協助案主改善生活環境，後續與各工會志工敲定時間後展開「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工房屋修繕。

勞工局局長王鑫表示，為落實台南市推動的「希望家園」政策理念，勞工局每次接獲各界通報訊息後，都會立即安排各工會志工陪同前往勘查，目的就是希望能盡早協助弱勢勞工改善其住家環境、提升生活品質俾利其恢復正常的生活和新開始。

這次的修繕案於21日起先由台南市泥水業職業工會進行鐵皮屋內的地面粉光施工，協助案家將崎嶇的地面鋪高鋪平；22日則由木工業職業工會、電氣業職業工會、金屬業職業工會、鋁製品加工職業工會幫忙改善天花板、屋頂、門窗，裝設電線管路，下周將由油漆工程職業工會完成牆面油漆作業。

王鑫基表示，感謝志工團隊在每次接獲場勘或修繕的消息時，總是義不容辭地相挺合作，在正值新冠肺炎疫情蔓延，志工也仍犧牲假日休閒時間，出門協助修繕，讓人感動敬佩。

(中時 )