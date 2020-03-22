Apple22日參加中天綜合台《小明星大跟班》，近期剛宣布與「最帥牙醫」趙國翔交往消息的她神采飛揚，談到近日新冠肺炎疫情緊張，她表示：「因為疫情嚴重，擔心他職業，每天都叮嚀他要洗手，他現在戴口罩、護目鏡還有手套，醫師袍也會扣好，我也提醒，如果吃飯，全副裝備都要更換。」

疫情影響日常生活，Apple提及妹妹瑤瑤與韓國男友李振遠穩定交往中，李振遠原先4月得回韓國換簽證，剛好遇到出入境政策更改，瑤瑤已做好「愛相隨」打算，決定赴韓陪男友，Apple當時立刻出言阻止，「健康最重要！如果是真愛，短短一年算什麼。」幸好後來政策有放鬆，外籍配偶沒有永久居留權，可暫緩一段時日返國，他們才鬆了一口氣。

戀愛中的Apple神采飛揚。（中天綜合台提供）

Apple與男友趙國翔交往順利，她表示最喜歡對方孝順，「他還把媽媽從台中接到台北住，花很多時間陪長輩，剛開始就問我可否有幾天跟媽媽一起吃飯，真的很孝順，我喜歡有家庭觀念的男生。」她笑稱趙媽媽很好相處，首次見面就分享在電視上看到錄《天才衝衝衝》的她，「我們相處很像朋友。」

(中時 )