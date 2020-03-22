張上淳教授。（資料照，趙雙傑攝）

對於張上淳醫師兒於3月4日出國旅遊，被醫師學長在PTT爆料嚴重打擊醫護的士氣一事，深媒體人黃光芹痛批張上淳缺乏高度，也呼籲張上淳醫師，儘早把話說清楚，用最高防疫標準坦然面對，把石頭搬開。該道歉、就道歉！

張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

PTT八卦版有醫師爆料痛批，這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣！這位學弟-張P的兒子，當到台灣最強NTU的內科R了，出國很開心...放fb爽翻一波？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？

醫師指出，政府2/23開始放風向禁全體醫護出國，假單寫出國在各大醫學中心基本上都不太會過啦，身邊每個醫護都在法源尚不清楚的情況下默默取消行程，損失還不是自己吞！

爆料醫師抱怨，「我們OK，你出國？」「3/4出國飛爽爽...好羨慕，我們只能每天滑檢體棒！」

對此，陳時中今（22）日回應，張上淳兒子因為出國時美國還未被列在旅遊警示區，因此法律上沒有問題。陳時中說，張上淳的兒子是在三月四日出國，三月十四返台，當時美國旅遊警示連一級都沒有，照理來說他回到台灣後僅需做自主健康管理，但由於他是感染科醫生，最後還是自行提高標準進行居家檢疫。

至於張上淳的兒子批評禁止醫師出國違憲，陳時中回應，台灣還不是言論不自由的國家，因此年輕人有年輕人的想法很正常，都可以表達出來，而且他當時提出這樣的說法，國際疫情還沒這麼嚴重，若是現在這種狀況，相信他也會有不同的想法。

深媒體人黃光芹痛批，張上淳父子又都是醫生，難道不應該自律？做不到相互規勸？難為醫護、防疫表率？怎麼反而扯後腿？張醫師若不進行危機處理，以後再說什麼，還有力道嗎？若對張上淳兒子視而不見？對其他醫、護如何交代？

黃光芹砲轟張上淳缺乏高度，刻意輕描淡寫，是無法杜悠悠之口的。她呼籲張上淳醫師，儘早把話說清楚，用最高防疫標準坦然面對，把石頭搬開。該道歉、就道歉！

(中時電子報)