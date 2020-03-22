彰化縣一群地下英雄，默默地執行不被看見的任務，在暗無天日的下水道，一公尺又一公尺匍匐前進著，把暗渠的垃圾、淤泥清出來。（彰縣府水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣一群地下英雄，默默地執行不被看見的任務，在暗無天日的下水道，一公尺又一公尺匍匐前進著，把暗渠的垃圾、淤泥清出來。（彰縣府水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣一群地下英雄，默默地執行不被看見的任務，在暗無天日的下水道，一公尺又一公尺匍匐前進著，把暗渠的垃圾、淤泥清出來。（彰縣府水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣一群地下英雄，默默地執行不被看見的任務，在暗無天日的下水道，一公尺又一公尺匍匐前進著，把暗渠的垃圾、淤泥清出來。（彰縣府水資處提供／吳敏菁彰化傳真）

住在下水道的忍者龜，打擊邪惡，受護了正義，彰化縣也有一群地下英雄，執行不被看見的任務，在暗無天日的下水道，一公尺又一公尺匍匐前進著，把暗渠的垃圾、淤泥清出來，打通都市的「血管」，預先拯救暴雨來襲，因堵塞而漫淹一場又一場的水災。

彰化縣不僅大排被濫倒垃圾，彰化縣環保局、水資處和彰化市公所都出擊移動式監視錄影器，陸續要揪出「濫倒一族」，但看不見的地下水道，藏汙納垢也淤積嚴重，被堵塞的下水道，髒汙孳生，漫淹成水災，更有嚴重的衛生、安全之虞。

彰化縣政府水資搶在汛期之前，出動「忍者龜」計畫，提前部署，根據各鄉鎮市公所巡查淤積狀況協助辦理清疏，已經執行第1案派工，協助彰化市、伸港鄉、鹿港鎮、芳苑鄉、二林鎮、埤頭鄉共計6鄉鎮市辦理清疏作業，預計4月24日前完成。並將持續派工清疏，預計於5月底前完成所有計畫清疏作業，以防患都市地區積淹水的發生。

彰化縣水利資源處表示，雨水下水道是解決都市排水重要的公共設施之一，確保下水道排水順暢，是最重要的例行性工作，年度清淤工作以機動性強的開口契約方式執行，經盤點全年度急需立即清淤長度約20公里，完成淤泥清疏量可達1萬立方公尺，降低都市區域積淹水發生機率。

(中時 )