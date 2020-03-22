新冠疫情肆虐全球之際，與其他國家相比，俄羅斯的確診人數明顯偏少，許多分析對此有不同解讀。不過，事實上當地疫情也開始變得日益嚴峻，許多聲音都在討論並呼籲莫斯科封城、關閉地鐵。

俄羅斯位於在兩大疫情震央、即中國大陸和歐洲之間，但俄國目前的疫情卻相對樂觀。迄今當地確診人數還不到300人，絕大多數屬輕症，患者分布在數十個地區，超過一半集中在首都莫斯科。

數天前，莫斯科1名70多歲的大學女教師確診住院後去世。許多人認為，這是疫情爆發後，俄羅斯首起死亡病例，但當地媒體並未大肆報導。因為官方認為，病患生前患有多種慢性病，其死因可能並非病毒造成。負責衛生防疫的俄羅斯消費者監督署表示，目前逾3.6萬人仍在觀察之中。

目前俄國絕大多數確診者都是境外輸入病例，多數從歐洲旅行歸來。衛生防疫主管官員波波娃20日表示，現在僅有11起是境內感染，每人都與國外輸入病例有密切接觸史。

當地民間認為，俄國感染人數少，與該國地廣人稀，且伏特加酒有助殺死病毒有關。也有反駁意見指出，莫斯科和聖彼得堡2大都市人口稠密，因此疫情形勢不容樂觀。

許多批評人士警告，管理效率低下、腐敗，再加上作風懶散，可能導致俄國疫情發展走上義大利的道路。當地的疫情發展只是比其他國家晚，真正的高峰還沒有到來。

部分學者則認為，前蘇聯時代時常爆發傳染病，因此建立了很有效的防疫機制。他們相信俄國的防疫體制優於義大利。由於輕症患者居多，確診人數緩慢上升的趨勢將持續下去。

俄國確診人數少，也被懷疑與檢驗人數和檢驗準確度較低有關。當地大報「新報」認為，與歐洲國家相比，俄國試劑敏感度較低，不少剛從歐洲回國的人士也抱怨，他們懷疑自己可能染病，卻無法得到測試。

莫斯科市長索比亞寧表示，到3月底，莫斯科總共會有9家實驗室投入病毒篩檢。他希望1個星期後，每天的篩檢人數能達到1萬。聖彼得堡市政府也宣布，從3月18日起，在一些區域醫院的126處地點，可對任何人提供免費檢測。

即便如此，官方的可信度仍備受質疑。著名政治學者索洛維最近在莫斯科迴聲電台的節目中透露，疫情爆發後，俄羅斯已有1600多人喪生，大約13萬-18萬人被傳染。索洛維並未透露自己的消息來源，僅強調政府中少數高級官員還沒有完全喪失良知。俄羅斯檢察院則警告，索洛維可能因為散布假消息受到處罰。

目前包括莫斯科市和州在內的許多學校都已停課。首都的許多餐館、電影院、博物館等公共活動場所皆已關閉。許多企業開始實行在家遠程辦公，辦公大樓變得空空蕩盪。

俄羅斯同時出現很多聲音，稱如果疫情繼續惡化，莫斯科也將封城，地鐵到時會關閉。當地交通部門說，近日莫斯科地鐵和環城鐵路的客流量已下跌逾30％，地面公共交通客流量下跌超過20％，共享汽車和計程車服務與大幅下降。莫斯科市街頭的行人大幅減少，少數人開始配戴口罩。

(中時 )