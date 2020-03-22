南韓「國民年下男」丁海寅2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，之後在《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》分別和女神孫藝真、韓志旼大談姐弟戀，成姊姊們心中的理想情人。丁海寅為戲宣傳，參與「NaverNow」錄製《一半的一半》特別篇，透過線上放送溫暖聲音，讓粉絲直呼眼睛耳朵得到福利，談到平時舒壓靠吃來緩解，在拍戲過程中還能隨心所欲地吃嗎？丁海寅提到自己會避免速食，以韓食為主。他也坦言，不時地會感到寂寞，也會從周圍的人那裡得到力量，因此學會享受獨處。

丁海寅這次在《一半的一半》不再演「弟弟情人」，改當「歐巴」和鄰家妹妹蔡秀彬談浪漫戀愛，蔡秀彬也透露：「海寅歐巴戲裡戲外都是溫暖體貼的人，讓人感覺備受照顧。」25歲的蔡秀彬出道6年就已擔任過多部電視劇女主角，和男神俞承豪、尹鈞相、李帝勳、高庚杓等都曾有過感情對手戲，在《雲畫的月光》裡則痴戀朴寶劍未果，細數她過往合作過的男星個個都是男神級，這次在《一半的一半》又搭擋丁海寅，可說是新生代「男神收割機」。

蔡秀彬堪稱「男神收割機」！曾情纏朴寶劍、俞承豪、尹鈞相。（friDay影音提供）

蔡秀彬與丁海寅雖是首次合作，但不論是高顏值耀眼外表匹配，互動也很有CP感，兩人在拍攝電視劇海報時，只要一對到眼彼此就會露出甜甜又燦爛的笑容，拍攝空檔還會互開玩笑，戀愛火花十足，丁海寅也笑認兩人默契很好，令人更期待他們之後的化學反應。在《一半的一半》預告中，丁海寅飾演懷抱暗戀感情多年的人工智能工程師「文河源」，憂鬱又神秘的氣息令人不禁好奇他背後的故事，尤其一幕他用感性又深情的眼神盯著對方，讓人忍不住一秒心動，連蔡秀彬也忍不住問他：「你本來就會這樣盯著別人看嗎？」該劇在friDay影音全台獨家跟播，3月24日起每週二、三上午10點更新。

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