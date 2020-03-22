40歲英國女星蘇菲邁爾斯（Sophia Myles）曾演出2014年電影《變形金剛4：絕跡重生》，她台灣時間22日在推特宣告67歲的父親因新冠肺炎不幸病逝，網友也紛紛湧入留言安慰打氣，為此事哀悼。蘇菲寫道：「安息吧，我親愛的父親在幾小時前過世了，最後是新冠肺炎帶走他。」她貼出父親臨終前至醫院探望他的照片，也分享過去和爸爸、兄弟的合照，懷念美好的家庭時光。

蘇菲過去在《變》片中扮演地質學家妲西泰莉兒，也曾參與《王者之心》、《決戰異世界》等電影。她2018年8月就透露父親患有帕金森氏症，一直以來有不少健康問題，沒想到近來更躲不過肺炎疫情，在這2週頻頻分享父親的病況，也和CBS電視網合作，記錄父親患病的治療過程，「我爸爸在一間緊閉的病房，和一堆確診患者關在一起，大多數都是老人，他們都快死了。拜託！請正視他們。」該片段將於23日播出，希望讓大眾看到新冠肺炎病患最真實的一面。

蘇菲亞邁爾斯這2周陪伴確診父親。（摘自Sophia Myles推特）

新冠肺炎擴散全球，不少巨星捐善款助人，32歲的美國天后蕾哈娜（Rihanna）透過自己的克萊拉萊納基金會捐出500萬美元（約1.5億元台幣），對抗新冠肺炎，基金會聲明指出，「沒有任何事比救助社會弱勢族群更重要、急迫，他們將是這場病毒大流行中影響最重的一群。」包括美國受災社區的食物銀行；幫助海地與馬拉威加速檢測與治療的醫療部門因此受惠之外，該基金會也為前線醫護人員購買防護裝備、維持治療部門的運作、致力發展防疫疫苗以及派發呼吸器。

(中時 )