南韓團體TWICE成員子瑜繫新冠肺炎疫情，上月底分別捐出5千萬韓元（約125萬元新台幣）﹑30萬人民幣（約130萬新台幣）善款給南韓、大陸，希望為防疫盡一份心力。雖然台灣疫情目前還不需要捐款，不過昨（21日）子瑜母校「台南復興國中」也在臉書曝光她低調支援學弟妹的暖舉。

復興國中發文曝光善舉。（圖／翻攝自台南市立復興國中臉書）

台南市立復興國中21日透過官方粉絲專頁轉發子瑜母親經營的咖啡廳貼文，表示「全力支持復興巨星-周子瑜」，並透露子瑜熱心行善且低調付出，「今年初特別捐款給復興母校，指定捐贈給清寒、突發變故與低收入戶的復興學弟妹，讓這些學弟妹安心就學。」

復興國中強調「子瑜希望讓愛心與善良持續傳承在復興學園。」為善不欲人知的善舉讓大批網友狂讚「子瑜也太低調了，飲水思源推」、「記得她結束16選拔準備出道時有說希望以後能成為時時行善的藝人（大意） 真的完全無忘初心 是天使啊。」

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(中時電子報)