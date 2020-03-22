一個球季結束，也留下幾家歡樂幾家愁的故事，面對球季最後兩場比賽輸球，從賽前熱身就精神抖擻的北市大教練錢薇娟記者會上依舊努力炒熱氣氛，稍稍淡化畢業球員的離情依依，不過記者會上還是可見兩位出席球員史靜茹、朱育勤紅著眼眶，朱育勤透露落淚原因：「因為五犯要罰錢......。」

朱育勤正規賽投進追平關鍵分，延長賽卻吞下第5次犯規提前退場，球隊最後飲恨佛光大學屈居第4，賽後小朱坦言自己有哭，一旁教練錢薇娟鼓勵她講原因：「因為五犯要罰5000，還要請大家喝飲料。」錢薇娟笑著補充：「隊上有規定重要比賽五犯或是感冒都要罰錢，不過我清楚大家也不是很有錢，還是捨不得罰錢，但飲料是一定要請的。」

北市大史靜茹（右）和佛光王竫婷（左）禁區對抗。（陳怡誠攝）

而錢薇娟、史靜茹和朱育勤會紅著眼眶還有另一個原因，賽後大專體總為即將畢業的球員舉行畢業典禮，錢薇娟和史靜茹、朱育勤都落下激動淚水，錢姐補充：「我太愛她們了！茹茹從陽明高中畢業到我這裡，她擁有很棒的身材條件，可惜因為運動傷害影響表現，曾告訴我她不想繼續念研究所打大專盃，我都快昏了！後來她進了國家隊磨練、又跟著我去亞洲三對三賽事累積經驗，也轉變心態要繼續走下去。小朱就是很乖的球員，教練說什麼她都會按部就班做好，看著她一路的成長，我希望她籃球路有更好歸宿。」

揮別UBA大專生涯之後，史靜茹和朱育勤坦言下一步就是挑戰WSBL選秀，史靜茹補充：「UBA結束到正式選秀前，我會把不足的地方加強。」朱育勤則說：「先把研究所課業完成，我是一直有想往上打的念頭，現在要踏上下一個旅程，我開心又興奮，雖然大學生涯最後兩場球賽落敗很嘔，但大家都盡力了。」

朱育勤更透露，最近一周可能壓力有點大，手一直抖也睡不好，「也不知道怎麼會這樣，真的一拿起筷子吃東西就一直抖，甚至今天對佛光正規賽追平比數那擊投完，我手真的狂抖。這是我第三次負責最後一擊，前兩次失手，這次一定要努力進，至於45度打板，這是教練平常就提醒我們的。」

(中時 )