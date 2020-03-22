近期全球股匯市持續殺聲隆隆，歐美各國開始認清新冠肺炎的嚴重性，開始嚴陣以待，各國在金融市場與防疫上逐一提出積極的作為。其中FED三月連續兩次無預警降息共降6碼至0~0.25%利率，企圖以寬鬆貨幣拯救潰堤的資本市場，但兩次市場都直接潰堤，其中3月16日美股道瓊更大跌2997點，創下歷史之最，市場的恐慌情緒破表，尤其VIX恐慌指數於3月17日更飆至82.69歷史新高。

而台股也因為此一因素，從封關前的12187點至3月18日9218點下跌2900點，跌幅高達23%，融資大減327億，但在兩周內大跌2296點，短線上仍未見到止跌跡象，台股何時才會止跌呢？

筆者認為這一波新冠病毒大爆發，引發金融市場恐慌，過往避險資產的日圓、黃金、債券等不但沒有逆勢大漲，反而與股市同步走弱，由於投資人恐慌情緒持續攀高，基金贖回賣壓出籠，操盤手也急著提高現金水位，以及弱勢金融產品已跌停鎖住下，轉而賣出相對高檔的避險資產。

受到新冠肺炎疫情影響，包括微軟、GOOGLE等大企業開始請員工遠距辦公。原本僅預估對供應鏈造成一季左右的缺工、缺料，但現在全球遭病毒侵襲的衝擊下，已嚴重影響終端市場的消費力、消費信心，勢必對於2020年上半年的全球經濟造成很大的打擊。

儘管目前FED三月份一共降息6碼，並推出7000億美元的量化寬鬆，但由於市場的恐慌情緒以及疫情尚未獲得控制，即使各國對於股市猛打強心針，但效果仍然有限。

後續企業財報相關利空勢必接踵而至，市場若能對利空反應開始鈍化，呈現利空不跌，甚至利空反漲，且外資轉賣超為買超下，台股才可能出現止跌的訊號。

因此目前拉高現金部位，仍是較穩當的操作策略，妄加猜測底部摸底或搶反彈，在現階段的操作上風險都相當大，建議投資人8字訣「現金為王，多看少做」，安全度過這一次全球風暴，才能彎腰撿鑽石。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

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(中時電子報)