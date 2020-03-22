胡瓜主持《綜藝大集合》，邀請全台街頭籃球最強男人「球魁」，帶來精采的街頭籃球表演，展現出全台最強實力給電視機前的觀眾，表演過後，胡瓜提議素人來賓與藝人投籃大PK，派出「過關機器」郭忠祐來應戰。

胡瓜（中）開出獎金激勵參與者。（民視提供）

郭忠祐突破個人最好的命中率技壓群雄，球魁以及他徒弟被郭忠祐的氣勢嚇到，居然命中率0%結束比賽，反常失誤讓胡瓜表示：「讓郭忠祐贏太多，不好意思。」他為素人來賓爭取獎金，主動提議加碼挑戰，看球魁一行人，誰先投進就有獎金，獎金大放送讓現場氣氛high到最高點。

另外，本周還有一項困難遊戲「我是泰山」，郭忠祐挑戰記錄，胡瓜甚至嗆聲，「5秒過關，特別給你1萬獎金！」其他藝人助陣，「郭忠祐下個月房租有了。」讓胡瓜笑歪腰「獎金是激勵潛能啦，每次都歪掉變成房租。」沒想到這關卡記錄是8秒多，郭忠祐在5秒多失敗摔下軟墊，失常錯過獎金，懊惱表情全寫在臉上直喊，「錯失房租很難過。」讓胡瓜哭笑不得。

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