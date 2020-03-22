受到新冠肺炎疫情影響，相關政府部門呼籲大眾避免前往人多地區，許多大型活動也因為擔心群聚感染都相繼取消。近日一名網友在臉書抱怨，因為疫情嚴重想更改訂婚宴日期，沒想到餐廳竟說「已經備好料了」，讓她無法更改，感到相當無奈。

20日一名網友在臉書社團「爆怨公社」上稱，最近因疫情嚴重想更改訂婚宴的日期，沒想到家中的2位新人和長輩堅持要如期舉辦，因為「所有事情都排好了」，讓她氣得表示「命不重要？要知道餐廳吃飯有可能群聚感染，就算沒有被感染，隔離14天會好玩嗎？」

網友發文抱怨家人堅持要舉辦訂婚宴。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

因為疫情嚴重網友想更改訂婚宴日期，沒想到餐廳竟說「已經備好料了」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

原PO貼出和餐廳業者的私訊截圖，業者被問是否能延期，卻回應「已經幫您備料了...」，原PO也表示願意多給服務費，看餐廳是否能將餐點分裝成1人1份，然而業者僅表示「有提供公筷母匙」要她放心，甚至要她自己帶溫度計測量賓客體溫，讓原PO大感無奈「大家都在呼籲不要去公共場所避免群聚感染，結果我們家硬要製造群聚感染的機會，我只能說賓客們好自為之吧⋯⋯我當天不會出現在現場。」

其他網友看到紛紛表示「大部份賓客應該禮金到，人不到吧」、「如果裡面有人感染，就會大爆發」、「真的不要去！禮金到就好」、「今年要結婚的真的很無辜遇到這樣的傳染病，賓客應該也不太敢去」、「跟新人提醒一下，這時宴客，因為疫情關係，到時空桌多出很多，這樣沒有眾人祝福儀式還不如延後」。但也有人持不同意見「他們會不會只想收紅包，然後又可以少開幾桌」、「妳又不是新人，自己決定自己就好，管那麼多幹嘛？」、「搞不好空桌率很高啊！因為最近的我都紅包到人不到」。

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(中時電子報)