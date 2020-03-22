廟前廣場停了不少車輛，民眾搶拍滿開櫻花樹。（戴上容攝）

淡水天元宮是大台北地區的賞櫻勝地，廟方日前發表聲明，呼籲遊客今年不要來賞花，賞櫻專車也配合防疫停駛。天元宮吉野櫻近日滿開，加上假日好天氣，仍有不少民眾前往賞花，廟方表示「有呼籲有差！人潮少一半」，廟方今年關閉夜晚賞櫻景觀燈，盼再減少民眾近身接觸機會。

淡水無極天元宮在20年前開始種植櫻花，是北台灣賞櫻勝地之一。每年3月櫻花季，假日盡是賞櫻人潮，接駁公車也排滿長長的人龍，廟方配合防疫本月11日貼出公告，呼籲民眾「今年別來賞櫻，線上拍給你看」，相關活動和賞櫻專車也配合防疫停止。

本周末天元宮吉野櫻幾近滿開，且天氣晴朗，儘管廟方日前貼出公告呼籲「別來賞花」仍有許多民眾駕車前往，廟前廣場停了不少車輛，民眾興奮在櫻花樹下擺出各種姿勢打卡紀念，多數民眾也有自行配戴口罩。

「有呼籲有差，人潮較往年減半了」廟方表示，本周末櫻花滿開人數較多，賞櫻雖然在戶外空間，仍鼓勵民眾配合防疫戴上口罩，進入廟方室內場所需先測量額溫，暫停問事及各項講座，今年也關閉夜晚賞櫻的景觀燈，降低群聚感染風險。

(中時 )