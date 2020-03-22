新住民中文學習成果發表會。（台中市政府社會局題提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府社會局所屬的大屯新住民家庭服務中心，22日在甲興綜合社會福利大樓舉辦「新住民中文學習成果發表會」，安排吟唱唐詩、文字接龍、唱誦中文歌謠等趣味遊戲，讓新住民展現多年的中文學習成果。

社會局長彭懷真出席活動表示，每一位新住民來台皆需面對語言、文化等適應問題，希望透過市府的中文教學，擴充新住民中文識字知能、提升中文辨識能力，滿足新住民需求。

來台已4個月的新住民范氏表示，初到台灣時，因聽不懂中文，與家人互動溝通困難，不過上完12堂中文課程後，現已能運用簡易單字跟家人聊天，且因中文程度進步了，與家人間的距離也拉近。來台5個月的新住民陳氏表示，從一開始不會中文，到上完12堂中文課程後，現已可以投入職場從事火鍋店工作，能獨立為客人點餐、與老闆聊天，還能唱誦兒歌，語文能力的進步，讓自己對未來充滿自信。

大屯新住民家庭服務中心指出，由於新住民有中文學習的需求，因此中心致力為他們打造友善學習空間，讓他們有成長、交流、拓展網絡的地方，此服務已近10年時間，至今累積服務超過1,600人次。

社會局表示，大屯新住民家庭服務中心長期致力於新住民中文學習，以「新住民家庭」為主軸，提供個人化的教學服務，也關注新住民來台的生活適應問題，希望讓新住民都能流暢地進行言語交流，也讓每個家庭溝通無礙。

(中時 )