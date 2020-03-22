北京市衛生健康委新聞發言人高小俊22日通報，截至3月21日24時，北京累計報告境外輸入確診病例97例，治癒出院病例7例。

輸入病例來源：英國30例，西班牙27例，義大利18例，美國6例，奧地利3例，匈牙利3例，法國3例，伊朗3例，泰國1例，巴西1例，盧森堡1例，荷蘭1例。英國、西班牙、義大利、美國四國輸入病例占比為84％。

(旺報 )

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