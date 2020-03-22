北京累計報告境外輸入確診病例97例 英國輸入占比最高 19:262020/03/22 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月17日，北京小湯山醫院啟用，設千張床位。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市衛生健康委新聞發言人高小俊22日通報，截至3月21日24時，北京累計報告境外輸入確診病例97例，治癒出院病例7例。 輸入病例來源：英國30例，西班牙27例，義大利18例，美國6例，奧地利3例，匈牙利3例，法國3例，伊朗3例，泰國1例，巴西1例，盧森堡1例，荷蘭1例。英國、西班牙、義大利、美國四國輸入病例占比為84％。 (旺報 ) #病例 #英國 #西班牙 #義大利 #美國 #新冠肺炎 #大陸 #輸入病例 #奧地利 #匈牙利 #法國 #伊朗 #泰國 #巴西 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 談新冠肺炎疫情 卓榮泰想到318學運擋服貿 16:582020/03/18 政治 新冠肺炎疫情引焦慮 這幾招幫穩住情緒 17:352020/03/18 生活 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 武漢門診新增病例 爆危險信號 04:092020/03/19 焦點新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 第二波疫情 衝擊東南亞 04:102020/03/22 國際大事 兩岸熱門新聞 北京累計報告境外輸入確診病例97例 英國輸入占比最高 - 兩岸 - 旺報 大陸電影院復工 單日票房僅3萬元人民幣 - 兩岸 - 工商 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 疫情造成陸出口驟降 美醫療用品嚴重短缺 - 兩岸 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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