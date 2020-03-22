Chefs Club Taipei不敵新冠肺炎疫情之衝擊，將於3月底正式暫停營業！疫情延燒全球，近日歐美各國大規模淪陷，面對疫情尚未明朗化，再加上中央流行疫情指揮中心自19日宣布無限期限制外籍人士入境，因此無法邀請世界各地名廚客座，為此美國總公司通知餐廳暫停營業。

日前Chefs Club Taipei於官網發布聲明：「位於紐約及亞斯本的總店，為因應美國政府政策已暫時歇業，台灣已經也禁止非本國籍人士入境，短期之內將無法有客座主廚的安排，餐廳初衷為提供最佳的國際餐飲體驗，因此我們決定於本月結束後暫停營業。」面對疫情的衝擊，不得不先暫停營運，公關表示：「目前同仁都保持樂觀的心態，待疫情狀況好轉，會再重新出發。」另外，原預約4月份後用餐之消費者，會由專人聯繫協助提前安排用餐或者退費。

來自紐約人氣餐廳Chefs Club，於2019年在台北微風信義47樓開幕，這是Chefs Club全球第3家分店，也是海外第1家，該餐廳最大特色是，每個月都會邀請世界各地的頂尖主廚快閃客座，以台北店來說已累積11位名廚客座，包含米其林法國名廚Alain Ducasse、法國國寶名廚Philippe Labbé客座、秘魯籍主廚Nicolás Schmidt等，駐店停留時間平均為1個月，目前餐廳正推出年度盛宴，將過去台北店客座主廚期間的好評料理經典重現，民眾可把握最後時間，品嘗名廚創意料理。

(中時 )