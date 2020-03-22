繼《淒厲人妻》、《這個高中沒有鬼》後，泰國再推出正宗爆笑恐怖喜劇《淒厲人僧》，不僅蟬聯泰國雙周票房冠軍，票房更是大破1.5億泰銖。該片22日釋出正式預告，可看出劇情以泰國佛教為背景，本應神聖莊嚴的佛寺竟慘遭厲鬼入侵，並詛咒和尚永世不得還俗，嚇得和尚們屁滾尿流，落跑不成，連誦經自保都毫無用處，甚至還跟厲鬼上演了宛如「泰國有嘻哈」的誦經battle！驚嚇之餘又充滿笑點的預告，讓網友們忍不住直呼：「題材太有梗！」

《淒厲人僧》故事描述泰國寺廟慘遭厲鬼入侵，詛咒和尚永世不得還俗。（威視電影提供）

《淒厲人僧》不僅劇情吸睛，「鮮肉雲集」的演員陣容更是一大亮點，關注泰國戲劇的影迷會發現，因《不期而愛》中高冷形象而爆紅的小鮮肉洪天逸（Phiravich Attachitsataporn) ，在電影中飾演「迫降寺廟」出家的韓國偶像「玄兵」，卻碰上厲鬼而嚇到皮皮挫，完全顛覆高冷形象、零包袱搞笑演出！

百萬粉絲的知名網紅威特瓦·拉騰那布巴拉明飾演不斷鬧出笑話的和尚布倫。（威視電影提供）

此外，以《為愛所困》而走紅的哇提勒維拍桑固翁（Vachiravit Paisarnkulwong），以及在泰國擁有百萬粉絲的知名網紅威特瓦·拉騰那布巴拉明（Witthawat Rattanaboonbaramee）在電影中也都有超反差的亮眼表現，為電影增添不少幽默風采。該片4月24日在台上映。

(中時 )