防堵有國外旅遊史須居家檢疫的民眾入境澎湖，澎湖縣政府22日防疫會議決議，研擬比照國際機場要求填寫健康聲明書，詳實勾選近期是否有國外旅遊史，同時透過健保系統查詢旅遊史，不服勸說強制檢疫14天。

澎湖縣政府指出，中央流行疫情指揮中心回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾，以及3月8日至18日自美國、東亞入境有症狀者，要求向居住所在地鄉鎮市公所主動通報，至今已有1萬700多人通報，但仍有少數民眾未主動通報。

縣府表示，為防止曾經在疫區的留學生或近期有國外旅遊史民眾來澎湖旅遊，研擬比照國際航線，只要入境澎湖必須填寫健康聲明書，確認是否有疫區旅遊史，並在機場、港口設置健保讀卡系統，利用健保卡雲端系統查驗出、入境資料。

縣府指出，許多赴歐美留學留學生提前返國，目前全台主動向鄉市公所報到的只有1萬多人，還有漏網之魚未主動報到檢疫，倘若其中有人來到澎湖旅遊，形成防疫破口，澎湖疫情恐將淪陷。

縣府強調，若發現具國外旅遊史、未主動向鄉鎮市公所報到的居家檢疫者，將勸說返台居家檢疫，不聽勸說者強制移送勞工育樂中心檢疫14天。

縣府鄭重聲明說，澎湖防疫超前部署阻絕疫情於境外，機場、港口設置紅外線體溫偵測儀第一道關卡把關，務必確保澎湖零確診、零缺口。

(中時 )