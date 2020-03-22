苗栗縣政府教育處辦理貓裏喵盃Scratch程式設計創意競賽，提升學生學習動機與熱情，以及解決問題的能力，原定24日登場的貓裏喵盃Scratch競賽複賽，因應疫情將延至4月17日舉辦。縣內校園活動也決議延期或取消，縣府指出，若有相關規定或異動，將即時更新公告。

貓裏喵盃Scratch程式設計競賽以日常生活、本土文化、生態與環保議題為主軸，培養學生運用生活科技解決日常生活問題的技能，提升資訊教育的核心素養，貓裏喵盃透過初賽、複賽遴選特優選手，將代表苗栗縣參加全國「貓咪盃」Scratch決賽。

但受疫情影響，縣府決議貓裏喵盃複賽將延至4月17日。另，原定28日登場的運動i台灣苗栗市跆拳賽延期至6月13日在巨蛋體育館辦理。今年在巨蛋體育館辦理的苗栗文狀元全縣複賽，也將改為縣府直播抽題，以視訊方式由監試人員跨校辦理。

縣府指出，今年澳視群英展翅計畫等國際教育學生出國計畫，原定3月與國外與國外學校洽談相關交流事宜與簽約、4月英檢、5月甄選、7月出國，將遴選10位國中生、10位高中職學生到澳洲參加國際交流培訓，但因應疫情決議暫緩1年辦理。

(中時 )