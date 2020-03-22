近來外界以陳家班、非陳家班分裂警政團隊，更抹殺不少離鄉北漂警官的專業與努力，其中警政署防治組婦幼安全科長陳玲君PO文吐心聲；高雄港務警察總隊總隊長蔡鴻義是當時徵調陳到該科的防治組長，蔡表示，婦幼事務繁雜，他看中是陳的專業與經驗，北漂只求為警一戰的拚勁。

蔡鴻義指出，當時剛好原科長榮調他單位，警界將面臨一連串新興婦幼議題的挑戰，加上既存問題，組織改造後，婦幼與刑事體系分立，勤、業務割裂所生體系間尚待溝通協調，所以須仰賴一位專業與經驗兼具、理論與實務並存者主事，於是他想到在高雄擔任婦幼隊長近5年、刑事資歷30年的陳玲君。

蔡說，他親電鼓勵陳能對甄選一試，但陳拒絕了，他明白畢竟陳自警校畢業至今30餘年都在高雄服務，早在當地落地生根；另警政署科長相較直轄市隊長，雖是陞職缺，但屬內勤，不得請領超時服勤費用，警勤加給並從一級降為三級，且無直轄市的繁重加給，週末返家除北高兩地奔波外，無交通費補助，月薪硬是減了3萬餘元。

蔡直言，一般人評估後，都會認不具誘因，不過他瞭解陳是做實事的人，警政婦幼工作關鍵期，希望陳能放下個人考量，為全國警察盡一份力；而他也承諾陳，若甄選通過，會積極協助在北部的住宿問題，陳才同意參加。

蔡不否認陳與署長曾同在高雄共事，但她對工作的專業、熱忱與實績均有目共睹，蔡很榮幸能與她共事，也很幸運能有她來領導警政婦幼工作，企盼外界不要單以一句「陳家班」而將其貢獻全盤污蔑，更希望警界能盡快平息紛擾，團隊將士用命，持續為各項警政工作打拼。

(中時 )