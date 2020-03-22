中州科大拿下本季UBA季軍，全隊相當開心。（陳怡誠攝）

（18:25更新，補充賽後說法）隊史首闖UBA公開男一級4強的中州科技大學，今天在季軍戰64比59扳倒輔仁大學，拿到隊史最佳戰績。

中州科大塞內加爾籍中鋒斑霸繳出20分、18籃板，兩位蒙古籍隊友白薩、沙鹿各貢獻14分；昨天中州準決賽輸球，無緣爭冠，斑霸已經說：「這不是世界末日，我已經收拾好心情面對下一戰甚至下個球季。」斑霸也說到做到，今天幫助球隊拿到在UBA公開男一級首座季軍。

中州主控陳柏宏在第2節扭到右腳踝，賽後隊友陳政軒背著他出席記者會，表示自己的傳球模式有被對手抓到，「雖然我是本季助攻王，但4強決賽這兩場比賽我球都很難傳出去，兩場比賽總共只有6次助攻。」

中州教頭許智超透露，球隊打進8強給過獎金，如今季軍戰獲勝，每位球員可獲頒5000獎金，他並說：「球隊因為在台中偏遠地區，較難吸引球員來，所以已經找不太到本土好手，才會找外籍生，希望本季我們UBA第3的戰績，可以讓高中好手願意來，至於柏宏、斑霸等大四或碩士班學生，還不確定他們是否可以畢業，現在還很難說下個球季我們的陣容會有何變化。」

輔大盧峻翔（前）今日被中州針對性防守，得分比昨天少，也未能助隊帶走季軍戰勝利。（陳怡誠攝）

中州陳政軒平常努力研究輔大盧峻翔進攻方式，此役獲得先發機會，努力降低盧峻翔得分，賽後自評表現70分，「我平常透過影片觀察盧峻翔喜歡要球跟出手的點，透過身體碰撞讓他不好進攻，但還是有些球被他過得太容易。」

輔大本季曾打出爭冠氣勢，可惜最後第4名作收，大四的曾祥鈞、盧峻翔都是「雙十」表現，曾祥鈞10分、14籃板，盧峻翔12分、12籃板，賽後輔大教頭楊哲宜說：「球員都盡力了，我肯定也感謝球員付出。」曾翔君和盧峻翔都是大四生，楊哲宜表示，球員願意攻讀研究所是好事，但也鼓勵有實力的球員往職業賽挑戰，不會為了球隊戰績強求球員留下。

(中時 )