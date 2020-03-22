某研究機構今（22）日累計共有4個新冠肺炎確診案例，全部來自機構內某實驗室及其研究團隊，和某研究機構有合作研究計畫的北部某大學，今天下午由校長送出一封公開信，說明有一位研究生在該確診案例的實驗室參與研究，這位研究生已依規定在台北租屋處進行14天的居家隔離中。

繼北部某高中因確診個案感染給2位同學而停校，某研究機構也傳出確診個案及擴散感染，大學院校的學校數目多、也有許多外籍學生，令人擔心恐會成為防疫破口，因此校園謠言甚多。北部某大學由校長親自發信給全校師生，解說大家可能存有的疑問。校長強調，「不正確的訊息才是最可怕的病毒！」，希望誠樸的學生都有對人的善意與同理心，共同維護美麗的校園。

校長在信中表示，該研究生近期曾回校園參加兩門研究所的課程，因此校內立即進行該研究生在校園的活動歷程調查，確認此研究生除了上課之外，並沒有在校園逗留或跟課堂之外的人直接接觸，而且下完課立即返回台北。

校長說，校方除了快速進行該生出入館舍空間的消毒，也採取比中央疫情指揮中心規定更嚴格的防疫措施，要求該研究生參與的兩門課程的所有師生，進行14天的自主健康管理，並且要求他們留在家裡或住屋處不要到學校來上課，盡量不要出入公共場所，出門要求一定戴口罩與勤洗手。每日量體溫，並上網填寫每日的體溫記碌。

校方目前除了提供每位同學包含溫度計、消毒酒精以及口罩等在內的防疫包之外，也協助安排需要自主健康管理的單人房間，並且每天由學務處相關同仁進行電話關心與必要之協助。同時也啟動相關課程網路或其他彈性安排的安心學習機制。

校長表示，這些防疫措施都是為維持安全健康的校園生活與學習環境。這幾天有一些對此事件不正確或誤解的訊息在校園中傳播，不論對事件相關的院系，老師和同學或是對整體校園環境都是沒有益處，而且是不公平的。

(工商 )