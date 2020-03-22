研究機構新冠肺炎確診案例，今（22）日再增加3名，均是20日發現的個案所傳染。研究機構目前正在開會討論，如何對外說明，在此會議結論之前，院方表示，需定調這些確診案例是境外移入感染擴散，不是研究機構內的社區感染。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例新冠肺炎確診病例，其中案160、168及案169為案124之接觸者。指揮中心表示，案124為研究機構博士後研究員，原本列為本土案例，今日確定是他的指導老師傳染。4人之間的關係，是老師最早發病，但學生當中的1位最早確診，彼此之間處於相互感染。

研究機構院長親自帶領防疫小組，21日先由院方代表對外說明。院方表示，目前已就三大措施確實執行，1、已掌握近期返國的同仁以及受邀來訪外籍人士名冊，依指揮中心相關規定做好居家檢疫及自主健康管理，主動關懷。2、進行異地辦公、分艙辦公、居家辦公多元辦公模式。3、加強大樓管理、消毒、提供主動式健康關懷服務。

指揮中心並提到，該名指導老師到美國參加會議確診，一起開會有4個人，另外2個研究人員，1位是德國人、1位是奧地利人，該名指導老師傳給一起開會的另外3個人，其中研究機構2研究員遭傳染。

指揮中心亦表示，研究機構沒有比照大學停班停課的問題。研究機構也表示，其與學校教學為主的性質不同，但會視狀況處理，加強做好防疫工作，並鼓勵居家辦公工作模式，盡最大的努力，維護院內同仁安全的工作環境。

(工商 )