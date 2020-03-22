風靡各個年齡層的Netflix熱門強檔韓劇《梨泰院Class》，播出至今以栗子頭、布丁頭、熱血金句、報血仇、餐飲界傳奇等熱門話題掀起新一波追劇熱潮，該劇在21號深夜播出精彩完結篇。該劇在朴敘俊復仇成功併購長家、與金多美甜吻兩次放閃、權娜拉忠於自我開餐廳、意外遇到朴寶劍應徵主廚等感動驚喜，劃下完美句點。

該劇主要演員群22日紛紛透過經紀公司表達感謝，朴敘俊表示：「《梨泰院Class》是讓我回顧自己、思考今後人生，且是一部值得感謝的作品，希望透過這齣電視劇能帶給大家療癒的時間，也祝福各位天天都有個甜蜜的夜晚。」（片中店名「甜栗」也有甜蜜的夜晚意思）金多美則在IG上表示：「感謝大家這陣子以來對《梨泰院Class》、世路以及以瑞的喜愛。為了報答各位的支持，我會以更好的樣貌來見大家。跟辛苦了一整年的工作人員、演員們在一起非常幸福，我們要再相會喔，謝謝，Goodbye以瑞。」

朴敘俊和金多美甜蜜合照。（Netflix提供）

大反派劉在明也表示：「感謝工作人員及所有演員們的辛苦付出，『張大熙』這角色對自己來說是演員生涯中的全新嘗試，超齡的化妝與演技獲得眾多支持也讓自己得到更多的勇氣。」權娜拉亦透過經紀公司感性發言：「長時間以來與優秀的導演、工作人員及演員們一起幸福地拍攝，其實感覺拍攝的時間非常短，但會比其他任何電視劇都有更長的餘韻」，並不斷地謝謝所有人的喜愛。而安普賢則是在IG放上與朴敘俊、金多美一起拍攝生死追逐橋段的花絮照，感謝所有演員、工作人員及導演，表示感到相當幸福，並且寫下「good bye #張根原」。

《梨泰院Class》由於故事題材多元，深受各個年齡層的喜愛，劇中的經典名言也很激勵人心，全套劇集獨家在Netflix播出。此外，韓劇《機智醫生生活》、《Hyena：富豪辯護人》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等精彩好戲都在Netflix與韓國同步熱播中；男神崔振赫的新戲《Rugal：無淚交鋒》也將於28號起，每週六日獨家與韓國同天更新。

(中時 )