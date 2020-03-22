美國樂團「邦喬飛」（Bon Jovi）成員中的鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）今（22）日發文確診自己罹患新冠肺炎，但他樂觀面對病情，表示自己已經病了一個星期，持續康復中並說「這是流感，不是瘟疫。」

大衛透露今日驗了新冠肺炎確診為陽性，他已經感覺並了一個星期，但每天都有感覺好了一點，並且已經隔離一個星期，將會再隔離一個星期，他也表示等他再好一點會再次接受測試，他也喊話美國民眾要多多幫助彼此並樂觀看待，這是流感，不是瘟疫。」相信一切都會過去。

(中時電子報)