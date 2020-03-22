總部位於德黑蘭的馬漢航空公司(Mahan Airline)，一名機師死於新冠病毒，他的飛行航線是往返伊朗與中國大陸，以色列與沙烏地阿拉伯猜測，馬漢航空如此堅持飛行這條航線，可能是在私運武器，馬漢航空也據信是在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的控制下運營的。

防衛世界(Defense World)報導，伊朗報導說，馬漢航空飛行員阿斯加爾·洛蘭（Asghar Loran）在上周三死於新冠病毒，他的飛行航班是來往伊朗與中國大陸，也許就是這個原因，很容易接觸到病毒。

沙烏地公報 (Saudi Gazette)引用機構報告說，「馬漢航空公司已被指控替IRGC（伊朗革命衛隊）的聖城旅走私武器。」

該報補充說：「儘管伊朗早在1月31日，就正式禁止與中國大陸的航班，但馬漢航空卻是例外，在隨後的2個內，每星期都有飛往北京、上海、廣州和深圳的航班。」

伊朗革命衛隊部分擁有馬漢航空的經營，2011年，該公司被美國財政部指定為「支持中東恐怖團體的公司。」

該航空公司遭指控，從中國大陸和俄羅斯運進武器，然後再轉往伊拉克、敘利亞和黎巴嫩，批評者稱飛機私帶武器給恐怖分子，伊朗對此堅決否認。

(中時電子報)