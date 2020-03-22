中央流行疫情指揮中心宣布22日新增16日新冠肺炎確診案例，其中案156為桃園市某長照機構工作人員，桃園市衛生局獲報後，全面採檢，並緊急將無症狀住民分送應變處所隔離，目前掌握接觸為95人，並採檢81人，均為陰性，其餘還在檢驗中，環保局也前往消毒。

衛生局指出，案156為20多歲女性，於桃園市某長期照護中心擔任護理師，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，檢驗結果為陽性確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

此外針對疫情已超前部署徵用緊急應變處所，並由社會局徵調24名照顧服務員，至隔離檢疫機構提供照顧服務。已安排社工人員向家屬說明安置狀況，包括有就醫或較高照護需求的長輩已協助就醫。

其餘無症狀長者已安排至隔離檢疫機構照顧，住民可於安置地點由照服員及護理人員妥善照顧，並且可依家屬需求提供視訊，環保局也針對該機構進行清潔消毒。

(中時 )