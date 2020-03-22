國內治療靜脈曲張權威名醫李相台，去年不滿商姓病患在其診所內辱罵他「豬頭」、「流氓」，憤而報警提告。商男因罵「豬頭」、「流氓」4字，除被依《醫療法》判刑3月外，還被法院判賠20萬元。商男因控制不住情緒，罵人代價「一字萬金」，得不償失。

判決指出，赴美依親已有美國公民身分的商男，去年1月10日返台求診李相台，因就診後穿彈性襪後雙腿起紅疹，打電話詢問診所，但紅疹未消，商男在友人陪同下，在1月15日早上再到李的診所，欲諮詢其皮膚過敏問題。

但商男不滿診所櫃檯人員告知需繳掛號費750元，才能面詢醫師，雙方起口角，李相台因聽聞診間外吵鬧，暫停看診步出診間查看，商即辱罵李「豬頭」、「流氓」，並在櫃檯前拒不離去，李報警後商才離去。

事後商男被《醫療法》妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑3月，可易科罰金9萬元。李另以他身為國內治療靜脈曲張權威，治療逾2萬3000人，在醫界享有盛譽，提告求償100萬元。

法院審理時，商男坦承有罵「豬頭」、「流氓」，但辯稱是因當時李妻說沒錢就不要看病、看不起從國外回來使用健保之人，才會罵李，並強調他在診所爭吵不到半小時，且未佔據櫃檯。但李否認妻子有說過沒錢不要看病之類的話，法官審酌後，判決商男應賠償精神慰撫金20萬元，可上訴。

(中時 )