台東一處溫泉度假村發生一起溺水意外，一名8歲小男童跟著家人前往遊玩，不小心在泳池裡發生意外，被緊急救起後，第一時間沒了呼吸心跳，目前已經送往醫院急救當中。

台東知本地區的東遊季溫泉度假村今天下午4點20許，發生8歲小男童在泳池溺水意外，來自台中的家人表示，小孩原本在人較多、水較淺的池子玩，大人去查看溫泉蛋回來後，發現孩子不見，最後在深約130公分的泳池發現，救起時沒呼吸心跳，目前送醫急救中。

(中時 )