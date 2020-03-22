台東飯店遊客戲水 7歲童無呼吸心跳 17:592020/03/22 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中有一家人利用假日到台東旅遊，入住飯店在露天游泳池玩水，七歲男童被發現水池載浮載沉已經沒有呼吸心跳，消防救護人員趕抵，以送往醫院搶救！ (中時電子報) #台東 #飯店 #玩水 #遊客 #戲水 也許您會感興趣 推薦閱讀 7天內拍板熄燈！台中亞緻歇業揭密 「不是第一家因疫情停業飯店，也不會是最後一家」 12:002020/03/18 財經 網傳日本夫妻台東醫院確診假消息 衛生局呼籲勿轉傳 14:092020/03/18 社會 採訪線上－飯店餐飲業「戰疫乞食錄」 04:102020/03/19 產業特刊 洲際酒店 結合高雄超豪宅登場 04:102020/03/19 金融．稅務 前台東大武鄉長趙宏翰涉貪重判 限制出境出海8個月 15:212020/03/19 社會 奢華酒店第一槍 文華東方減薪 04:092020/03/20 財經要聞 陸客急凍．撐不住了… 綺麗珊瑚 2年內資產連八賣 04:092020/03/20 財經要聞 墾管處紓困 2-4月租金砍半 04:102020/03/20 地方新聞 台東好米多 不怕你多買 18:272020/03/20 生活 我要找東東 請你住宿 大啖美食 04:102020/03/21 地方新聞 社會熱門新聞 婦買屋嫌貴告仲介 法官判她敗訴：韓國瑜害的 - 社會 台東溫泉度假村男童溺水 送醫急救中 - 社會 男子陸服刑返台家屬拒收 北投分局前「自主隔離」 - 社會 雲林縣警官偕妻洗水塔 嗆昏溺斃 - 社會 關渡指揮部6軍士官 極樂林森北路酒店狂歡遭懲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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