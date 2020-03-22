新冠肺炎疫情延燒，英國的疫情死亡人數已經來到233人，確診病例5018人。93歲英國女王伊莉莎白二世，提早一週搬到溫莎城堡，她先前對全國發布訊息，呼籲全英國上下齊心，共同度過這場難關過有報導指出，女王會搬到溫莎堡，是因為白金漢宮（Buckingham Palace）傳出確診病例，一名工作人員病毒檢測為陽性，目前尚未清楚該人員是否曾與女王接觸。

英國疫情持續升溫，根據《太陽報》（The Sun）報導，女王伊莉莎白二世在12日緊急撤離平常居住的倫敦白金漢宮，乘車前往溫莎城堡。白金漢宮也發布了女王聲明，女王表示，她和菲立普親王理解全英國和全世界有許多人和家庭，正陷入一段令人憂心且充滿不確定性的時期。她還特別感謝科學家、醫護人員與大眾服務人員的奉獻，女王確信大家能戰勝這場挑戰，她的家人和她都準備好要參與。

不過就在伊莉莎白二世呼籲全英國上下齊心，共同度過難關時，白金漢宮22日也證實出現首例確診病例，一名工作人員上週出現相關症狀，根據消息人士指出，女王前往溫莎城堡前，這名工作人員已檢測為陽性，並指出白金漢宮內有500名工作人員，預計將受到一定影響。白金漢宮發言人則表示，將不會對工作人員發表評論。

白金漢宮消息人士也透露，女王健康狀況良好，不過王宮人士對於疫情感到相當恐慌，因此想到最好將她撤離。礙於疫情，5、6月為3萬名賓客舉行的白金漢宮花園派對可能被迫取消或延期，至於未來其他活動，將視疫情程度決定是否如期舉行。

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(中時電子報)