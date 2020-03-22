到底是天真還是蠢？英國新冠肺炎疫情嚴峻，但英格蘭東部的濱海小鎮斯凱格內斯（Skegness），在這個周末竟然湧入數千外地遊客，無視於政府三令五申的社交保持距離、以及盡量不要出門等警示。

眼見大批觀光客湧入度周末，商家當然開心歡迎生意上門。

但這些把停工當放大假的民眾湧向海灘，該鎮所屬的林肯郡警局局長瓊斯憂心忡忡，他發推特警告當地的露營營區和商場「速速關閉」。

斯凱格內斯的牙醫克拉克錄製影片上傳臉書，呼籲商家把店關起來，露營營區也不要對外開放，影片迄今已被瀏覽3萬6千次。他說，看到小鎮呈現著「彷彿繁忙的夏日時光」，讓他大吃一驚。

「這些行徑在社交上完完全全、徹徹底底地不負責任。我個人認為，有參一腳的人應該覺得無地自容。」克拉克警告，學校停課了，露營營區卻開放，到了下周，這群外來客恐將帶給小鎮「無可想像的重大影響。」

克拉克憤怒說，大家把這當放假，「不是！這是大災難等著上門。我無法支持任何為了自己賺錢，選擇開業的商家，人們會因此喪命。」

斯凱格內斯不是英國境內，唯一發生類似情況的濱海城市。英格蘭南方的奇切斯特（Chichester）的西威特靈（West Wittering Beach）海灘，周六湧入爆量走春戲水遛狗散步人潮，完全超過負荷，海灘緊急在下午關閉。

(中時 )