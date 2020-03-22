新冠肺炎疫情全球蔓延，近日全台確診病例爆增，22日更傳出一名長照機構護理師確診，南投縣23日起對住宿式機構也要全面禁止探視，但對有特殊探視需求，經機構評估確有需要，採實名制以一人為限，並確實掌握旅遊史、接觸史。

南投縣政府衛生局與社會及勞動處召開南投縣住宿型機構發生嚴重特殊傳染性肺炎確定病例之應變整備協商會議，考量機構若發生群眾感染，恐造成社區大流行，所以，繼全縣10家醫院(含醫院附設護理之家)禁止探病後，依「傳染病防治法」第37條第一項第二款規定，南投縣政府宣布自3月23日起南投縣內住宿式機構全面禁止探視，但對有特殊探視需求，經機構評估確有需要，採實名制以一人為限，並確實掌握旅遊史、接觸史。

將於衛生局網站及各機構網站、出入口及公告處公告週知，請民眾防疫期間配合規定。民眾可採視(通)訊關懷，降低交叉感染風險，可保障自己與他人的健康，也可避免增加機構內照護人員負擔。

相關規定如下：一、停止探視：除有特殊探視需求，經機構評估確有需要者外，一律禁止探病，請家屬親友改採視訊、通訊聯繫。

二、特殊探視需求者，探病限一人，採實名制：實名登記包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊(旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact及群聚史Cluster），需配合機構機制。

南投縣住宿式機構包含護理之家21家、精神復健機構9家、老人福利機構20家、身心障礙福利機構8家，總共58家。將加強住宿式長照機構的分艙分流訓練課程，包括員工、住民／服務對象健康管理、機構環境消毒、個案通報處置等措施。

(中時 )