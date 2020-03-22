雲林縣警察局一名兩線三星的核稿秘書與太太兩人，今天早上到果園擬清理水塔，該名警官疑似聞到濃濃油漆味昏倒，跌入水塔內不幸溺斃。其妻為了救他爬上水塔，不料也被沼氣味道嗆昏，掉入水塔後窒息。全案雲林縣警局正在調查中。

據了解，家人直到中午等不到夫妻倆回家吃飯，去果園尋找才發現兩人已不幸去世。

(中時 )