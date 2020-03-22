雲林縣警官偕妻洗水塔 夫妻嗆昏溺斃 18:112020/03/22 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林驗警察局一名警官與妻子清洗果園水塔，傳出遭沼氣嗆昏溺斃不幸事件。（翻攝雲林縣警察局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣警察局一名兩線三星的核稿秘書與太太兩人，今天早上到果園擬清理水塔，該名警官疑似聞到濃濃油漆味昏倒，跌入水塔內不幸溺斃。其妻為了救他爬上水塔，不料也被沼氣味道嗆昏，掉入水塔後窒息。全案雲林縣警局正在調查中。 據了解，家人直到中午等不到夫妻倆回家吃飯，去果園尋找才發現兩人已不幸去世。 (中時 ) #雲林縣 #警官 #偕妻 #洗水塔 #夫妻 #雙雙 #嗆昏 #溺斃 #果園 #溺斃 #警官 也許您會感興趣 推薦閱讀 不聽勸出遊 警官滯留土國 04:102020/03/18 生活新聞 雲林零確診破功 機場直送醫院 04:102020/03/18 地方新聞 雲縣宣布長青食堂暫停共餐 校園停止對外開放 16:312020/03/18 社會 雲林超前部署 縣務會議改視訊並籌備臨時辦公中心 09:462020/03/19 社會 因應留學生回國潮 雲林縣防疫飯店就緒 15:542020/03/19 社會 遊土耳其被罵爆 警官夫妻提前1天回來了 13:062020/03/20 生活 彰化警官夫妻遊土耳其 昨深夜抵台返家居家檢疫 12:022020/03/20 社會 雲縣消防局缺防水隔離衣 2議員慷慨捐200件 15:152020/03/20 社會 雲縣消防局 獲捐防水隔離衣 04:102020/03/21 地方新聞 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 11:422020/03/21 社會 社會熱門新聞 婦買屋嫌貴告仲介 法官判她敗訴：韓國瑜害的 - 社會 台東溫泉度假村男童溺水 送醫急救中 - 社會 男子陸服刑返台家屬拒收 北投分局前「自主隔離」 - 社會 雲林縣警官偕妻洗水塔 嗆昏溺斃 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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