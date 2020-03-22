新冠肺炎疫情嚴峻，原本被視為「北境淨土」的基隆市卻已有確診1例，日前更發生2名居家檢疫者違反規定外出，22日傳出2人已被各開罰10萬元。不過，衛生局長吳澤誠表示，這2人的公文都還在跑，他還沒看到，基隆市目前尚未開出首張罰單。

基隆1名獨居老婦2日從大陸返台，理應居家檢疫14天，3日下午卻搭公車外出採購；另外同樣還有2名老婦7日從歐洲返台後，被列為健康自主管理，但因未戴口罩，在基隆、金山趴趴走，被衛生局升級列為居家檢疫對象。如今傳出有2人違反居家檢疫，各被開10萬元罰單。

吳澤誠表示，目前沒有1人被開罰，都還在跑公文中，但他還沒看到詳細的公文，尚需警察單位送來具體相關的錄影事證，且也要約談老婦人，才能確定是否有明顯違反行為，決定是否開罰與開罰內容。

據悉，基隆市有27人居家隔離、414人居家檢疫，吳澤誠則說，每天都有變動，人數都在增加中。

此外，防疫關鍵期，基隆市警察局第一分局22日下午8時許，將與基市府產業發展處及衛生局一同至仁二路，共同對KTV業者道德勸說，請業者共體時艱，主動停止營業14天，為防疫工作盡一份心力。

(中時 )