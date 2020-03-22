受到新冠肺炎影響，原本社福團體有海外計畫，多數皆已停止，而家扶基金會原本提供如蒙古、柬埔寨、約旦、菲律賓等國海外服務，還派駐台灣社工至部分國家服務，但疫情導致部分國家檢疫規定嚴格、停飛班機，但也有部分社工為了避免當地服務中斷，用盡各種方法入境發放扶助金、資源等，不讓服務中斷。

據家扶中心統計，目前在包括蒙古、菲律賓、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨及約旦等地設置海外分事務所並派駐台灣社工；另外還提供包括吉爾吉斯、蒙古及約旦等35國家認養貧童計畫。

受到疫情影響，家扶基金會國際室主任林秉賢表示，部份國家如吉爾吉斯不願再給工作簽證，就算可以入境也要在軍事醫院隔離14天，導致交班的社工無法入境，滯留在當地的社工為了避免服務中斷也未返國；他也提及，如蒙古的社工原本在年節期間返台過節，過完年後蒙古宣布禁止海外人士入境，但社工擔心當地服務中斷，透過各種管道才入境，目前回來台灣較為困難，但至少確保當地服務不中斷。而家扶也提供海外社工充足的口罩、乾洗手等防疫物資。

除了影響社工的入出境外，林秉賢提及，也影響各地海外家扶中心的工作規劃，暫停孩子信件的書寫，預估會影響2萬名認養人可能會在疫情期間收不到認養童的信件等，希望認養人可以諒解。

林秉賢指出，受到疫情影響，如吉爾吉斯、蒙古等內陸國，影響甚大，部分物資甚至價格近期就上漲1成至2成，但當地扶助家庭還是要這些資源，亟需家扶的協助。但受到無薪假等影響，今年至今就減少500名認養人，呼籲大家行有餘力還是可以來協助孩子度過難關。

(中時 )