BOXING樂團年後受新冠肺炎疫情影響，已5場活動延期或取消，目前正全力籌備第三張專輯的他們，就怕生病影響錄音，老闆娘張惠妹耳提面命要大家留意身體狀況、好好保護自己；經紀人22日表示：「BOXING目前還是希望年中可以順利推出新專輯，下半年計畫專場的巡迴演出，這部份還需要跟公司討論，目前BOXING先把心思放在錄寫歌上面。」

BOXING團員們謹記勤洗手、口罩不離身，也按時去排隊買口罩，經紀人笑說：「葛西瓦剛開始還不清楚政策，排隊買口罩好不容易輪到他時，卻發現他是單號（健保卡），跟排隊的人不一樣。」葛西瓦直言這次疫情非常可怕：「全世界幾乎完全停擺，確診的人越來越多，總覺得要世界末日了。謝謝所有的醫護人員、防疫檢疫人員，他們真的都辛苦了。」

BOXING預計最快年中推出新專輯。（野聲音娛樂提供）

阿六建議大家盡量少出門，偶爾往空曠的戶外走走：「可以去海邊釣魚、曬曬太陽，是不錯的妙招。」洛克斯搭乘捷運或公車時不敢亂摸，就怕碰到臉鼻口，「更重要是吃好睡飽多運動，增強抵抗力讓病毒滾遠點」；而向來危機意識高的好樂迪和曉明，認為民眾應配合「非常時期不出入敏感場所」，少去人多的地方。

(中時 )