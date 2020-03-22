台北市北投一名60多歲林姓男子，因販毒在大陸被關了二十多年，日前期滿釋放返台，移民署將他帶到北投分局，請員警幫忙聯絡家屬，雖已聯絡上，但卻遭到家人拒絕。因疫情時機點敏感，沒合適地方居家隔離，(18日)返台後至今仍坐在在北投分局門口。照片在地方粉絲團曝光後，也引發網友熱議討論。

林姓男子坐在北投分局前隔離，照片曝光引起網友 熱議討論。（照片/《我是北投人》粉絲團授權提供）

有名網友(22日)投書《我是北投人》粉絲團，表示「好悲傷！北投這男子在大陸被關了二十多年，日前期滿返台，因疫情時機點敏感家人拒收，至今仍在北投分局前自主隔離。」網友留言表示「自己要販毒的啊，自己承擔後果」、「他也受到應有的懲罰了，同情他」、「有點心酸」，也有網友質疑「這麼開放的場合，是隔離還是散佈啊」、「在公共場所算「隔離」嗎？」，也有網友留言關心「他有錢吃飯嗎？」。

北投分局前自主隔離的林姓男子，北投警方積極聯絡其他家屬。（照片/《我是北投人》粉絲團授權提供）

根據了解，這名林男是因多年前販毒，在大陸遭逮服刑20多年，日前期滿出監，本月(18日)晚間11點多，由防疫車將他載到北投分局，北投分局雖順利聯絡上林男住在北投的親人。豈料，但林男妹妹表示「自己目前有家有小孩，不便接哥哥回去，也很久沒有與他聯繫了。」員警試圖聯繫其他家屬，目前皆暫聯繫不上，但又擔心林男才從高風險地區返台，不敢大意讓林男進分局內，目前讓他待在分局門口。

北投分局警方表示「目前有提供給林男餐點及茶水，也會持續聯絡林男其餘家屬。」

(中時電子報)