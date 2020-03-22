環頸雉公鳥昂首振翅，在母鳥面前展現雄風。（莊哲權攝）

春天在台東市郊，經常可看到發情的環頸雉公鳥昂首振翅的「叫春」畫面，而為了拍攝環頸雉跳求偶舞「撩妹」，甚至是交配的鏡頭，許多鳥友天還沒亮就在環頸雉出沒的熱點，搭偽帳等著好戲登場，「起得比雞早」成了最佳寫照。

目前正值環頸雉繁殖期，天才剛亮，台東市郊區就會常聽到公環頸雉此起彼落的鳴叫聲，羽色華麗的帥雉哥哥站在空曠高處昂首「嘓、嘓」鳴叫兩聲後，疾速揮動翅膀，目的在於宣示領域，警告其它公鳥，這是爺的地盤。

為愛瘋狂的雉哥還有1招「撩妹必勝」絕招，看到心儀的雉妹出現，會先猛跑幾步，接近雌鳥頭側時，將靠近雌鳥一側的翅下垂，尾羽豎直如扇狀，在雌鳥身旁繞圈子，雉哥的火熱艷舞，通常能贏得美女芳心，但是有時候動作太粗魯，也會把膽小的美眉嚇跑。

天還沒亮就在熱點守候男女主角火熱登場的鳥友表示，列為珍貴稀有2級保育的環頸雉，是台灣特有亞種，由於叫聲嘹亮，鄉下人都叫「啼雞」，環頸雉採一夫多妻制，雄鳥雖享齊人之福，卻也是盡職的丈夫，母鳥低頭覓食時，會在旁嚴加守護，花東地區有穩定族群。

鳥友指出，在平原出沒的環頸雉，與棲息在高海拔的帝雉及生活於中低海拔的藍腹鷴，有台灣3大美雞之稱，牠們美麗的身影，也常讓許多國際鳥友為之癡狂。

(中時 )