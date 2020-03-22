護理師感染源不明怎麼辦？陳時中提孫子兵法。(影/中時電子報)

新冠肺炎持續延燒，國內今天再添16確診案例，13個是境外移入，3個本土案例，台灣累積病例達169例。其中1名本土案例為案156是養護機構護理師， 20多歲女性，目前感染源不明待釐清，引發外界憂心。民眾相當擔心疫情擴散，對此，指揮官陳時中引用孫子兵法名言「無恃其不來，恃吾有以待之」回應指揮中心的防疫態度。

首例養護機構感染。疫情中心醫療組組長薛瑞元表示，案156是昨天確診，這個個案本身在3月12日時自主覺得發燒沒有就醫，3月16有就醫，後來返家，3/20再度就醫採檢確診。確診後經過疫情調查知道他是在養護機構中擔任護理人員，因此連夜到養護機構，對住民和所有工作人員採檢，共採檢53個住民，28個工作人員，目前驗出來都是陰性。

台灣民眾相當擔心疫情擴散，然而陳時中安定民心，陳時中說他們採取的態度是如何？他說:「社區傳染我們也不喜歡，院內傳染我們也不喜歡，社區傳播我們也不喜歡。我們不希望發生這些事情。」對此，指揮官陳時中引用孫子兵法名言「無恃其不來，恃吾有以待之」回應，形容面對的態度，他再用台語說一次說：「我們來準備好」、「我們的法寶不是壓在它（疫情）不來，而是壓在它來了，我們要去處理它」。

陳時中更身體力行，他表示昨天（21日）護理師確診以後，半夜他和薛瑞元一起到採檢現場，拜託醫院將醫護人員都調回來，連夜採檢了81人。他說從這點可以看出他們很重視。

(中時電子報)