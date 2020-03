新冠肺炎重創美國,美國總統川普硬是要將COVID-19稱為「中國病毒」,對許多亞裔美國人來說,川普遣詞用字只會加深反華的情緒與偏見犯罪。

全球努力抗疫之際,中美你來我往,大打甩鍋口水戰。從華爾街日報稱中國是「真正的東亞病夫」引爆互相驅逐記者戲碼,而今川普也加入戰局,一再將新冠病毒稱為中國病毒,甚至有攝影記者拍到他的講稿,把原本寫的「冠狀」病毒一字劃掉改成「中國」病毒。人權倡議團體擔心,川普把仇恨當武器,鎖定特定族群。

人權團體自19日起開放網站,讓亞裔通報與新冠肺炎相關的偏見犯罪,結果「亞太政策暨規劃協會(Asian Pacific Policy and Planning Council)表示,短短24小時就收到36件通報。

該協會主管庫卡尼(Manjusha Kulkarni)表示,其中一例發生在加州洛杉磯地區,在一所中學裡,一名亞裔同學遭同學痛毆頭部20餘次,對方指控他帶病毒,叫他「滾回」中國。

庫卡尼認為,這起暴力事件的根源可追溯至「黃禍」(Yellow Peril)的歷史背景,當年美國人對亞洲人心存疑慮,導致美國在1882年推出《排華法案》,禁止所有華人入籍。

她說:「川普說話極具影響力,大家會聽他的。我絕對相信,情況只會惡化,因為總統不厭其煩地把仇恨作為武器,對付特定族群。」

而加州大學哈斯汀法學院(University of California Hastings College of the Law)教授吳華揚(Frank H. Wu)表示,亞裔美國人長久以來都被貼上「骯髒」(dirtiness)標籤,他說:「潔淨一向是隱喻,代表你有道德操守、是個好人、是正義團體裡的一份子。」而今中國餐館在多數人眼中仍是又髒又亂,顯示美國人對華人根深柢固的偏見。

吳華揚說,就算川普用「中國病毒」有其地緣政治的考量,但重要的不是他的意圖,而是後果。現在情勢如此緊繃,不可輕忽這些歧視性用語的影響力。

