新冠肺炎重創美國，美國總統川普硬是要將COVID-19稱為「中國病毒」，對許多亞裔美國人來說，川普遣詞用字只會加深反華的情緒與偏見犯罪。

全球努力抗疫之際，中美你來我往，大打甩鍋口水戰。從華爾街日報稱中國是「真正的東亞病夫」引爆互相驅逐記者戲碼，而今川普也加入戰局，一再將新冠病毒稱為中國病毒，甚至有攝影記者拍到他的講稿，把原本寫的「冠狀」病毒一字劃掉改成「中國」病毒。人權倡議團體擔心，川普把仇恨當武器，鎖定特定族群。

人權團體自19日起開放網站，讓亞裔通報與新冠肺炎相關的偏見犯罪，結果「亞太政策暨規劃協會（Asian Pacific Policy and Planning Council）表示，短短24小時就收到36件通報。

該協會主管庫卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，其中一例發生在加州洛杉磯地區，在一所中學裡，一名亞裔同學遭同學痛毆頭部20餘次，對方指控他帶病毒，叫他「滾回」中國。

庫卡尼認為，這起暴力事件的根源可追溯至「黃禍」（Yellow Peril）的歷史背景，當年美國人對亞洲人心存疑慮，導致美國在1882年推出《排華法案》，禁止所有華人入籍。

她說：「川普說話極具影響力，大家會聽他的。我絕對相信，情況只會惡化，因為總統不厭其煩地把仇恨作為武器，對付特定族群。」

而加州大學哈斯汀法學院（University of California Hastings College of the Law）教授吳華揚（Frank H. Wu）表示，亞裔美國人長久以來都被貼上「骯髒」（dirtiness）標籤，他說：「潔淨一向是隱喻，代表你有道德操守、是個好人、是正義團體裡的一份子。」而今中國餐館在多數人眼中仍是又髒又亂，顯示美國人對華人根深柢固的偏見。

吳華揚說，就算川普用「中國病毒」有其地緣政治的考量，但重要的不是他的意圖，而是後果。現在情勢如此緊繃，不可輕忽這些歧視性用語的影響力。

(中時 )