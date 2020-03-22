全國衛生所第13屆金所獎競賽，大村鄉衛生所「多元化戒菸服務」榮獲全國第一名。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國衛生所第13屆金所獎競賽，大村鄉衛生所「多元化戒菸服務」榮獲全國第一名。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

衛生福利部國民健康署舉辦全國衛生所金所獎競賽，大村鄉衛生所以「多元化戒菸服務」在眾多競爭中脫穎而出，拿下全國第一的卓越獎；竹塘鄉衛生所也以「社區長者資源運用與整合」獲優等獎。防疫當頭，傳出捷報，讓人振奮，彰化縣公共衛生服務，讓人想按萬個讚。

金所獎放榜，彰化縣連下兩城，縣長王惠美特別公開表揚，彰化縣衛生局長葉彥伯代表接受，指出大村鄉、竹塘鄉衛生所摘下殊榮，是全所工作人員的用心，王惠美也感謝所有基層醫護人員的辛苦，期望秉持服務鄉里、熱情創新、提供更完善的公共衛生服務，為民眾健康把關。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，「吸菸」其實是可以根治，大村鄉衛生所為幫助更多吸菸者戒菸，推出二代戒菸治療試辦計畫，透過社區藥局的便捷性與藥師的專業性及服務時間的彈性，提供戒菸者客制化諮詢與支持，就近協助社區民眾。

大村衛生所更組成專業戒菸衛教人員團隊，以一對一、面對面方式，進行衛教和個案管理服務；透過整合轄區內資源，全面深入職場、學校，提供戒菸衛生教育指導、諮詢、戒菸教育服務，綿密、周全，廣受好評，榮獲全國第一名亮眼成績。

(中時 )