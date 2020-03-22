嘉義縣竹崎鄉義隆村海豐科河堤旁路段的花旗木已盛開。（張毓翎攝）

嘉義縣竹崎鄉義隆村海豐科河堤旁路段的花旗木已盛開。（張毓翎攝）

開滿粉色花朵的花旗木遠眺壯觀。（張毓翎攝）

嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘為了美化社區，自掏腰包購買上千棵花旗木苗，5年前陸續在村內主要道路及166縣道竹崎到民雄路段栽種，從種植到維護幾乎由他一手包辦，今年在嘉118線及海豐科河堤旁路段的花朵已盛開，他預計從3月下旬到4月上旬花開最美，邀請民眾趁連假期間上山來賞花。

葉志紘表示，5年前在嘉118線義隆段種下400棵花旗木，一開始居民同意他種在所屬土地上，但花旗木生長快速，妨礙經濟作物的收成，將花旗木一一砍除，他感嘆，這些花旗木如同自己的孩子，看到它們被移除，實在很難過，所幸，之後向公部門申請在竹崎通往民雄的166縣道上種花旗木時，經歷1年審核終於通過。

葉志紘說，嘉118線僅存約100棵的花旗木已開7、8成，另在海豐科河堤旁路段及自家的青葉農場也可看到，花旗木的花朵顏色多為深粉紅，有些則因土質不同呈淡粉紅，開滿粉色花朵的花旗木遠眺壯觀，不過，今年在166縣道的1600多棵花旗木因提早施肥，花況不如預期，故他仍建議民眾到村內賞花。

竹崎親水公園內9成的花旗木也是葉志紘當年捐贈的，他說，由於親水公園近日仍在施工中，無法進入以追蹤花旗木生長情形，為了維護這些花旗木，每天至少巡視一次，感謝有義隆社區發展協會理事長何世岳的幫忙，與他一同藉由花旗木發展社區觀光，期待明年166縣道的花旗木能順利盛開。

(中時 )