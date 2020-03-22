新冠病毒確診個案近日來持續增加，雖然主要來自境外移入者或擴散感染，外商銀行台灣分行、子行周一（3/22）起擴大分組異地上班，幾乎所有部門都分散到不同地點，也有部份返家以遠距方式上班。

對於因疫情造成的流動性緊縮，企業及民眾出現短期內有還款困難，4家外商銀行台灣子行均配合政府對的紓困措施，匯豐（台灣）銀行、星展（台灣）銀行動作最快，花旗銀行雖公布時間是4家當中最晚，但公告中清楚說明需要紓困的客戶，可先自備文件以加快申請流程，也解除了部份客戶的疑慮。

花旗銀行公告的紓困對象包括房貸戶、消費者貸款及信用卡客戶3大類。該行表示，欲申請紓困的企業或民眾應備文件包括：持有因新冠肺炎致發生非自願性失業勞工，無薪假文件者，或其他足資證明因新冠肺炎致影響其還款能力，儘量從寬認定，以幫助客戶度過難關。

目前4家外銀對於需要紓困的客戶，寬緩內容主要是「申請本金展延最長六個月，展延期間免收違約金及遲延利息」，且客戶可回溯自2月起，到7月底均適用。

外商銀行擁有全球網絡通路，向來與各國團隊往來密切，台灣團隊主管也經常需要往外飛，在新冠疫情下，總公司和台灣管理處都三申五令，暫停員工商務出國，自2月起也進行分組、異地上班的規劃，2月底部份上路。

新冠疫情近日出現擴散，外商銀行加快評估，周一（3/22）起星展、花旗都大範圍啟動異地、分組上班，2月底起陸續開始的渣打和匯豐銀行，則繼續啟動不同部門進行分組上班。4家外銀台灣子行原本就依照國外總行規定，在台灣都有兩個以上的主要營運暨作業中心，加上備援中心，有完善的分散風險規劃，此次的異地上班再擴增員工在家工作的遠端資訊設備，確保一切繼續維持與國外往來的正常運作，以及客戶即時服務。

(工商 )