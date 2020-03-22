義大天悅飯店隆重推出喜悅家庭餐，適合一家4口，即日起，4人家庭套餐也能外送。（義大天悅飯店提供／林雅惠高雄傳真）

受到新冠肺炎衝擊，不少知名飯店推出外帶美食服務吸引顧客，義大天悅飯店即日起推出小資族最愛的輕巧外帶便當，100元或150元價格就能品嚐主廚現做料理，同時，訂購10盒以上還可享有大樹及大社地區外送的貼心服務。

義大天悅飯店表示，美味便當服務到家，獲得迴響，便當菜色包括經典系的紅燒東坡肉，焦香四溢的碳燒豬肉排，特調叉燒醬烤雞腿及海味系列的蔥燒鱈魚排與茄汁魚排，共有5款口味，每盒150元，此外，精緻百元便當菜色有香烤雞腿、酥炸茄汁魚排與香滷爌肉3種主食，每盒只要100元。

義大天悅飯店指出，每一款便當都是師傅精選食材、用心料理，家常口味反而感到更實在，而且份量洽當，讓訂購者一吃就上癮，尤其對於熱騰騰出爐的便當能夠即刻品嚐，就算是在上班也像到飯店用餐，感到既輕鬆又飽足的幸福感。

輕巧外帶便當，推出以來深受居民及上班族歡迎，回購率達7成，除了便當，義大天悅飯店中餐廳主廚林進興領軍，呈現拿手的客家料理與台菜，隆重推出喜悅家庭餐，適合一家4口，即日起，4人家庭套餐也能外送，希望顧客有更多的美食選擇。

(中時 )