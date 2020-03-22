「高雄捷運黃線」去年因為路線末端到底要行經五甲二路還是保泰路產生爭議，高市捷運局對此啟動地方民調，日前結果出爐，7成4民眾同意維持五甲路原方案。

捷運局表示，去年鳳山區說明會及公聽會上，部分居民認為黃線末端行經五甲二路認為有工程安全、經濟效益疑慮，提出保泰路的替代方案。

對此，捷運局在2019年12月針對五甲二路、保泰路沿線兩側500公尺居民郵寄70661份問卷，2020年1月3日回收，最後整理出6000份有效樣本問卷。

調查結果顯示，五甲路方案有74.4％居民贊成，21.6％不贊成，3.9％無意見。同意的居民認為，五甲線設計能增加交通便利性、維持黃線平順度、促進當地經濟活絡與發展。不同意居民則認為，當地交通已相當便利，黃線設計不符合經濟效益、通車後會有停車場不足的問題。

調查數據也顯示，受訪者自住比例者為85％，住商合一者為12.1％，營業使用者為2.2％。此外，五甲二路沿線年輕、居住時間較短（30年內）的住戶，支持原定的五甲二路方案的比例相對較高。

捷運局強調，民調結果僅作為未來政策規劃的參考，會持續針對當地年長者、居住時間較長、營業用戶者進行溝通，也會將施工成本透明化，提出施工中、後的停車問題，降低黃線設計帶來的負面影響。

(中時 )